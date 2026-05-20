Disney | causa da 5 milioni per l’uso dei dati biometrici a Disneyland

Una causa legale da cinque milioni di euro è stata intentata contro una grande azienda di intrattenimento per l’utilizzo dei dati biometrici nei suoi parchi a tema. La denuncia è stata presentata da un’associazione di consumatori che ha contestato le modalità di gestione delle scansioni facciali ai cancelli d’ingresso, ritenendo che non siano state rispettate le normative sulla privacy. Secondo l’accusa, i dati raccolti vengono conservati senza un’adeguata informativa o consenso degli utenti.

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