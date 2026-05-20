Disney | causa da 5 milioni per l’uso dei dati biometrici a Disneyland
Una causa legale da cinque milioni di euro è stata intentata contro una grande azienda di intrattenimento per l’utilizzo dei dati biometrici nei suoi parchi a tema. La denuncia è stata presentata da un’associazione di consumatori che ha contestato le modalità di gestione delle scansioni facciali ai cancelli d’ingresso, ritenendo che non siano state rispettate le normative sulla privacy. Secondo l’accusa, i dati raccolti vengono conservati senza un’adeguata informativa o consenso degli utenti.
? Punti chiave Chi ha denunciato Disney per l'uso dei dati biometrici?. Come vengono gestiti i volti scansionati ai cancelli del parco?. Perché la politica di cancellazione dei dati è sotto accusa?. Quali conseguenze legali potrebbe avere questa sentenza per i parchi?.? In Breve Summer Christine Duffield contesta sistemi biometrici introdotti ad Anaheim a fine aprile.. Disney dichiara l'eliminazione automatica dei dati raccolti entro 30 giorni.. La tecnologia mira a impedire l'uso non autorizzato di abbonamenti ai parchi.. Il caso coinvolge la protezione dei minori presso California Adventure.. Una causa legale da 5 milioni di dollari colpisce la Walt Disney Company ad Anaheim, dopo che una visitatrice ha denunciato l’uso del riconoscimento facciale ai cancelli di Disneyland. 🔗 Leggi su Ameve.eu
IRS Eligibility Oversight Leads to $448M Erroneous Refunds
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