Dati biometrici dei cittadini europei nelle mani degli USA? Esperti e giuristi sono preoccupati

La Commissione Europea sta negoziando con gli Stati Uniti un nuovo accordo chiamato Enhanced Border Security Partnership, che riguarda lo scambio di dati biometrici dei cittadini europei. Esperti e giuristi esprimono preoccupazioni sulla gestione e sulla sicurezza di queste informazioni, che potrebbero finire nelle mani di enti americani. La questione riguarda direttamente i diritti dei cittadini e la tutela dei dati personali.

La Commissione Europea sta negoziando un nuovo accordo con gli Stati Uniti sullo scambio di dati relativi agli individui: l'Enhanced Border Security Partnership. Ma da più parti si manifesta inquietudine per un trattato che potrebbe mettere in discussione le tutele dei cittadini europei.