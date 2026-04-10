Ees dal 10 aprile dati biometrici al posto dei timbri sul passaporto | cosa cambia nei controlli alla frontiera in Europa
Dal 10 aprile è entrato in vigore un nuovo sistema europeo che sostituisce i timbri sul passaporto con dati biometrici digitali. Questa modifica riguarda i controlli alle frontiere all’interno dell’Unione Europea. I viaggiatori devono ora presentare documenti elettronici dotati di dati biometrici invece delle tradizionali marche o timbri. La novità interessa tutti coloro che attraversano i punti di confine tra i paesi membri.
Da oggi in vigore il nuovo sistema europeo: dati biometrici digitali al posto dei timbri sul passaporto. I tempi di attesa in aeroporto si potrebbero allungare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Il nuovo sistema europeo di controllo degli ingressi e delle uscite (Ees) sarà pienamente operativo entro domani venerdì 10 aprile, suscitando timori di lunghe code alle frontiere dell’Ue per i turisti in visita. L’Ees è stato introdotto lo scorso ottobre e la sua impl - facebook.com facebook
Il nuovo sistema EES sarà pienamente operativo dal 10 aprile. Potrebbe contribuire a modernizzare in modo significativo i sistemi di controllo dell’UE, anche se all’inizio non mancheranno alcuni intoppi. x.com