tiktok rifiuta la crittografia end to end nei messaggi diretti

TikTok ha annunciato di non adottare la crittografia end-to-end nei messaggi diretti sulla sua piattaforma. La società ha comunicato ufficialmente questa scelta, senza pianificare di implementare questa misura di sicurezza per i messaggi privati degli utenti. La decisione riguarda esclusivamente la gestione della sicurezza delle comunicazioni sulla piattaforma.

tik tok afferma che non verrà implementata una cifratura end-to-end nei messaggi diretti. Secondo l'azienda, l'introduzione di tale livello di protezione potrebbe rendere l'ambiente di messaggistica meno efficiente nel rilevare contenuti nocivi e nel rispondere alle richieste delle autorità.

