Discarica abusiva in un terreno agricolo a Grammichele | denunciata 38enne

I Carabinieri del Catanese hanno scoperto una discarica abusiva su un terreno agricolo a Grammichele. Una donna di 38 anni è stata denunciata per aver depositato rifiuti senza autorizzazione. I controlli ambientali sono stati effettuati durante un’attività di monitoraggio del territorio, volta a contrastare i reati di natura ambientale. L’intervento si inserisce in una serie di operazioni mirate a verificare il rispetto delle normative sulla gestione dei rifiuti e a prevenire comportamenti illeciti in zona.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli ambientali dei Carabinieri nel Catanese. Continua l’attività di monitoraggio del territorio da parte dei Carabinieri, impegnati in particolare nel contrasto ai reati ambientali. A Grammichele, in provincia di Catania, i militari della Stazione locale, con il supporto del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Catania, hanno portato a termine un’ispezione che ha condotto alla denuncia di una donna di 38 anni residente nel Calatino. Rifiuti e mezzi abbandonati in contrada Mendolara. L’operazione è stata eseguita nell’ambito di un servizio straordinario contro gli illeciti ambientali nella zona di contrada Mendolara. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Discarica abusiva in un terreno agricolo a Grammichele: denunciata 38enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Scoperta rimessa abusiva. Barche sul terreno agricolo Avella: casa abusiva su terreno agricolo sequestrataUn immobile di circa 100 metri quadrati è stato sequestrato ad Avella dopo che i Carabinieri hanno accertato la costruzione abusiva su un fondo... I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Sicignano degli Alburni, nel corso di controlli mirati sul territorio, hanno individuato nel comune di Altavilla Silentina un’area adibita a discarica abusiva contenente rifiuti speciali pericolosi e non. lamilano.it/salerno/a x.com Nel terreno privato vecchi frigoriferi, pneumatici e auto da rottamare: per la discarica abusiva in 4 nei guaiQuartu Sant’Elena Una discarica abusiva creata in un terreno privato a Flumini di Quartu, i carabinieri della stazione temporanea denunciano quattro persone, tra i 36 e i 61 anni, tutti residenti a Ca ... lanuovasardegna.it Siracusa, discarica abusiva (anche di amianto) in via Giuseppe ToscanoUn lettore, tramite whatsapp, ci segnala: Sono una cittadina stanca e demoralizzata, credo di parlare anche in nome di altri onesti e civili cittadini. Purtroppo in via Giuseppe Toscano, dove già vige ... siracusanews.it Qualcun altro si scusa involontariamente con oggetti inanimati quando ci urta o li rovescia? reddit