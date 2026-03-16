Avella | casa abusiva su terreno agricolo sequestrata

A Avella, i Carabinieri hanno sequestrato una casa di circa 100 metri quadrati costruita illegalmente su un terreno agricolo. L’immobile era stato realizzato senza le autorizzazioni previste dalla legge e si trovava su un fondo destinato alle attività agricole. L’operazione ha portato al sequestro dell’intera struttura, che ora sarà oggetto di procedimenti amministrativi e legali.

Un immobile di circa 100 metri quadrati è stato sequestrato ad Avella dopo che i Carabinieri hanno accertato la costruzione abusiva su un fondo agricolo. La proprietaria è stata deferita in stato di libertà alla Procura della presso il Tribunale di Avellino, mentre l’intera area e l’opera sono state messe sotto controllo preventivo. L’intervento è stato condotto dal Nucleo Carabinieri Forestale di Monteforte Irpino in stretta sinergia con la linea territoriale, nell’ambito di controlli mirati contro l’abusivismo edilizio. Questa azione si inserisce in una strategia più ampia di tutela del territorio, dove la legalità diventa lo strumento principale per proteggere l’ambiente e la collettività dalle distorsioni del mercato immobiliare locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Avella: casa abusiva su terreno agricolo sequestrata Articoli correlati Motta Santa Lucia, discarica abusiva in un terreno agricolo: area sequestrata e due denunceI carabinieri della Stazione di Conflenti hanno sequestrato, nelle campagne di Motta Santa Lucia, un’area di circa 120 metri quadrati trasformata in... Leggi anche: Scoperta rimessa abusiva. Barche sul terreno agricolo Una raccolta di contenuti su Avella casa abusiva su terreno agricolo... Abusivismo edilizio ad Avella, sequestrato immobile di 100 metri quadratiUn immobile abusivo di circa 100 metri quadrati è stato scoperto in un terreno agricolo ad Avella, in provincia di Avellino, dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Monteforte Irpino insieme ... irpiniaoggi.it Immobile abusivo di 100 metri quadrati: area sequestrata e denunciaOperazione dei carabinieri ad Avella ... msn.com