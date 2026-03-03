I militari delle Fiamme Gialle di Rimini hanno scoperto un’area agricola utilizzata come rimessa non autorizzata per le imbarcazioni. Durante le verifiche svolte nelle ultime settimane, sono state trovate barche posizionate sul terreno agricolo, che risultava essere impiegato in modo illecito. L’indagine ha portato al sequestro delle imbarcazioni e alla segnalazione delle irregolarità.

Un terreno agricolo di Rimini usato come rimessa abusiva per le imbarcazioni. L’operazione è scattata dopo una serie di ricognizioni e accertamenti mirati sul territorio, svolti nelle scorse settimane dai militari delle Fiamme Gialle riminesi. I finanzieri hanno approfondito la posizione di un lotto di circa 1.800 metri quadrati situato a Rimini che, secondo le risultanze urbanistiche, risultava destinato esclusivamente ad attività agricola. Durante i sopralluoghi, però, la situazione emersa è apparsa ben diversa e gli uomini della Finanza hanno avuto modo di accorgersene quasi subito. Quello che hanno trovato infatti lasciava davvero ben poco spazio ai dubbi ed è stato confermato anche dai successivi accertamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scoperta rimessa abusiva. Barche sul terreno agricolo

