Morto Fausto Atzori il nonno di Pecco Bagnaia che gli ha trasmesso la passione per le moto
Nelle ultime ore si è spento Fausto Atzori, il nonno materno di Pecco Bagnaia, nato nel 1939. Originario della Sardegna, Atzori aveva trasmesso al nipote l'interesse per le moto, costruendo un triciclo con un motore cinquantino quando il pilota aveva solo tre anni. La sua morte rappresenta una perdita per la famiglia e per chi conosceva la sua storia.
Lutto per Pecco Bagnaia. Nelle ultime ore è morto il nonno materno Fausto Atzori, classe 1939. Proprio nonno Fausto, originario della Sardegna, gli aveva trasmesso la passione per le moto e a 3 anni gli aveva costruito un triciclo con un motore cinquantino con cui imparò a usare l'acceleratore.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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