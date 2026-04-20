Morto Fausto Atzori il nonno di Pecco Bagnaia che gli ha trasmesso la passione per le moto

Nelle ultime ore si è spento Fausto Atzori, il nonno materno di Pecco Bagnaia, nato nel 1939. Originario della Sardegna, Atzori aveva trasmesso al nipote l'interesse per le moto, costruendo un triciclo con un motore cinquantino quando il pilota aveva solo tre anni. La sua morte rappresenta una perdita per la famiglia e per chi conosceva la sua storia.