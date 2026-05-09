Bagnaia in pole a Le Mans | Pecco davanti a Marc Marquez Bezzecchi terzo

Il pilota Ducati ha ottenuto la pole position nel Gran Premio di Francia a Le Mans, con un tempo di 1’29”634. Sul circuito francese, ha preceduto il pilota di Honda, che ha concluso con il secondo miglior tempo. Terzo in griglia di partenza si piazza un altro pilota della stessa casa motociclistica. La sessione di qualifiche si è svolta senza incidenti e ha determinato la posizione di partenza per la gara di domani.

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