Bagnaia in pole a Le Mans | Pecco davanti a Marc Marquez Bezzecchi terzo
Il pilota Ducati ha ottenuto la pole position nel Gran Premio di Francia a Le Mans, con un tempo di 1’29”634. Sul circuito francese, ha preceduto il pilota di Honda, che ha concluso con il secondo miglior tempo. Terzo in griglia di partenza si piazza un altro pilota della stessa casa motociclistica. La sessione di qualifiche si è svolta senza incidenti e ha determinato la posizione di partenza per la gara di domani.
Il pilota Ducati firma il miglior tempo in 1’29"634 e conquista la prima casella sulla griglia del Gran Premio di Francia. Il leader del Mondiale Bezzecchi scatterà dalla prima fila con la sua Aprilia. Francesco Bagnaia torna a prendersi la pole position. Sul circuito di Le Mans, teatro del Gran Premio di Francia di MotoGP 2026, il pilota della Ducati ha firmato il miglior tempo nelle qualifiche con 1’29"634, conquistando la prima casella sulla griglia di partenza. Al suo fianco in prima fila il compagno di squadra Marc Marquez, mentre completa il terzetto di testa il leader del Mondiale Marco Bezzecchi con la sua Aprilia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it
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