Disabilità | ok i fondi per il Terzo Settore 20 milioni per i progetti

Il governo ha approvato un finanziamento di 20 milioni di euro destinato a sostenere progetti nel settore della disabilità promossi dal Terzo Settore. Questi fondi sono destinati a coprire parte dei costi necessari per l'attuazione di iniziative a favore delle persone con disabilità. Per accedere ai finanziamenti, gli enti devono rispettare specifici requisiti e presentare proposte conformi alle linee guida stabilite. Una delle condizioni richieste è coprire almeno il 10% dei costi totali con risorse proprie o altre fonti di finanziamento.

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? Punti chiave Come possono gli enti coprire il 10% dei costi mancanti?. Quali requisiti servono agli enti per accedere ai finanziamenti?. Chi gestirà la distribuzione dei fondi tra i vari partner?. Perché i nuovi dati ISTAT cambiano il riparto dei fondi?.? In Breve Contributo a fondo perduto fino al 90% con cofinanziamento 10% per gli enti.. Progetti sperimentali della durata compresa tra 18 e 36 mesi per l'inclusione.. Ripartizione fondi basata su 80% criteri storici e 20% dati ISTAT e INPS.. Massimali di finanziamento tra 400mila e 800mila euro per reti multi-regionali..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Disabilità: ok i fondi per il Terzo Settore, 20 milioni per i progetti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video More students, less funding: Special education in crisis Sullo stesso argomento Sud, nuovi 2 milioni per il sociale: fondi per il terzo settoreUn fondo straordinario da 2 milioni di euro è stato attivato dalla Consulta delle Fondazioni del Sud per sostenere il terzo settore nel Mezzogiorno e... Indipendenza abitativa e lavorativa per persone con disabilità: selezione di enti Terzo settoreMESAGNETORRE SANTA SUSANNA - Il Consorzio Ats Br4, nell'ambito del Pnrr Missione 5, ha avviato una procedura di selezione per gli Enti del Terzo... Per l'acquisto di veicoli per persone non autosufficienti 8,5 milioni di fondiLa Regione Lombardia stanzia 8,5 milioni di euro per finanziare l'acquisto di veicoli, anche attrezzati, per il trasporto di persone con disabilità, anziani e soggetti fragili con un avviso pubblico r ... ansa.it Disabilità grave, fondi per la non autosufficienza ancora bloccati: scatta l’allarme caregiverLe risorse del Piano nazionale Non Autosufficienza (PNA) 2025-2027 destinate alle persone con grave disabilità fino ai 70 anni non sono state ancora erogate alle Regioni pur essendoci stata ... ilfattoquotidiano.it