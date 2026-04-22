Sud nuovi 2 milioni per il sociale | fondi per il terzo settore

Una somma di due milioni di euro è stata messa a disposizione da parte della Consulta delle Fondazioni del Sud con l’obiettivo di sostenere le organizzazioni del terzo settore nel Mezzogiorno e nelle isole. Si tratta di un fondo straordinario destinato a finanziare iniziative e progetti dedicati a questa area geografica, con l’intento di rafforzare le attività sociali e di solidarietà presenti sul territorio.

Un fondo straordinario da 2 milioni di euro è stato attivato dalla Consulta delle Fondazioni del Sud per sostenere il terzo settore nel Mezzogiorno e nelle isole. L’iniziativa, che vedrà l’impiego delle risorse a partire dal mese di maggio 2026, mira a potenziare le attività sociali, educative e culturali attraverso il finanziamento di progetti promossi dalle associazioni locali. Il coordinamento dell’operazione è affidato a Credendino, mentre la gestione delle risorse nasce dalla collaborazione interna all’Acri e dal contributo volontario di undici enti. Investimenti mirati per il tessuto sociale meridionale. L’allocazione dei fondi prevede che circa 330.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sud, nuovi 2 milioni per il sociale: fondi per il terzo settore The West Has a Dangerous Obsession with Socialism Notizie correlate Innovazione sociale: nuovi fondi per Comuni e Terzo SettoreUn bando da 10 milioni del Dipartimento della Funzione Pubblica punta su valutazione dell’impatto sociale e coproduzione con il Terzo Settore Un... Cascina, nuovi contributi per gli enti del terzo settore attivi nel socialeCascina (PI), 10 febbraio 2026 – Anche quest’anno gli Enti del terzo settore possono presentare la domanda, (entro il 27 febbraio) per ottenere un... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Beni strumentali - Nuova Sabatini; Comunicati Stampa; Sulla tratta Fal Matera – Bari sensori laser; Invel ottiene un finanziamento da 65 milioni di euro da Unicredit a sostegno di YellowSquare in Italia. 2 milioni di euro per le Fondazioni del Sud: nuove opportunità per le Associazioni del MezzogiornoStampaUn investimento concreto per il Mezzogiorno: le Fondazioni di origine bancaria del Sud e delle Isole riceveranno, per la prima volta nella loro storia, complessivamente 2 milioni di euro per raf ... salernonotizie.it Fondazioni bancarie: 2 milioni per il sociale nel Sud ItaliaLa Consulta delle Fondazioni del Sud attiva un fondo straordinario da 2 milioni di euro per potenziare il non-profit nel Mezzogiorno. L’iniziativa, coordinata da Domenico Credendino, finanzierà da ... salernotoday.it A Roma sud la prima pietra del laboratorio per i futuri orefici di Bulgari ift.tt/1wuzA7E x.com Antenna Sud facebook