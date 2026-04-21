Frosinone tentato scippo in via Tiburtina | denunciata una 56enne

A Frosinone, una donna di 56 anni di nazionalità nigeriana è stata denunciata dalla Polizia di Stato dopo un tentato scippo avvenuto in via Tiburtina. L’episodio si è verificato ieri e ha portato gli agenti a intervenire sul posto. La donna è stata identificata e denunciata per i fatti accaduti.

Personale della Polizia di Stato ha denunciato, nella giornata di ieri a Frosinone, una donna di 56 anni, nata in Nigeria.L’intervento è stato effettuato dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante – a seguito di una segnalazione pervenuta alla sala.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Forino, 10mila euro falsi in auto: denunciata una 56enne dai CarabinieriUNICEF/GAZA: lanciata iniziativa “The Gaza We Want”, cosa vogliono i bambini di Gaza per il loro futuro. Roma: tentato furto in un negozio sportivo sulla Tiburtina, due arresti e una denunciaDue donne peruviane arrestate per furto in un negozio di via Tiburtina a Roma, una terza denunciata a piede libero. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Paura per un uomo a Frosinone, aggredito durante un tentativo di rapina: arrestato un 36enne; Spaccata notturna in via Verdi: ladri in fuga da un negozio di informatica. Indagano i Carabinieri; Tentato furto e resistenza, due denunce; Frosinone, Scuola Aldo Moro, un tetto nuovo in tempi da record. Scippo in pieno centro, scaraventa a terra una donna e cerca di rubarle la borsa: le urla e lo choc davanti ai passantiCONEGLIANO (TREVISO) - Stava passeggiando in centro con la borsetta in spalla. Quando ad un certo punto, si è sentita strattonare all'indietro: un uomo aveva messo le mani proprio sulla sua tracolla e ... ilgazzettino.it Extra Tv. . FROSINONE, VESCOVO: "RAPIDITÀ INDAGINI, VICINANZA ALLE ISTITUZIONI RELIGIOSE E AI CITTADINI" facebook