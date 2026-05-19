Estate a Terricciola con ' Cantine in musica' e ' Tursenum Festival'

Tra calici, tramonti e grandi interpretazioni musicali, le colline di Terricciola si preparano a vivere un’estate dove la musica incontra il paesaggio e ogni appuntamento diventa un'esperienza immersiva tra natura, cultura e convivialità.Da fine maggio a settembre il territorio comunale ospiterà. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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