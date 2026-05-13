Kukla e Tonino Carotone | il nuovo brano che unisce generazioni

Un nuovo brano unisce generazioni differenti, mescolando il passato e il presente musicale. La canzone mette insieme un verso di vent'anni fa con sonorità attuali, creando un collegamento tra le diverse età degli ascoltatori. Kukla ha deciso di reinterpretare l'ironia di Tonino Carotone attraverso uno stile electro-pop, dando nuovo ritmo a un pezzo che ha già attraversato il tempo.

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? Domande chiave Come può un verso di vent'anni fa parlare alle nuove generazioni?. Cosa spinge Kukla a trasformare l'ironia di Carotone in electro-pop?. Come si fonde l'intelligenza artificiale con le immagini del nuovo videoclip?. Perché questa collaborazione evita la trappola della nostalgia musicale?.? In Breve Collaborazione con Carlo Bassetti come preludio all'album Sistema Nervoso Periferico%ntrale. Riferimento al brano Me cago en el amor di Tonino Carotone dei primi Duemila. Regia di Davide Del Mare con animazioni di Lucio Dallas e produzione Lateral Film. Produzione electro-pop con uso di intelligenza artificiale nel videoclip ufficiale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kukla e Tonino Carotone: il nuovo brano che unisce generazioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il sound unico di Tonino Carotone: a teatro il live che mescola sonorità latine, gitane e cantautoratoVenerdì 27 febbraio, a salire sul palco del Teatro Socjale di Piangipane - nell'ambito della sua 36esima stagione - sarà Tonino Carotone. Emma e Rkomi: il nuovo brano che unisce due mondi oppostiDomani, 13 marzo 2026, uscirà il nuovo brano intitolato Vacci piano, frutto della prima collaborazione tra la cantante Emma e il rapper Rkomi. Si parla di: In anteprima il video Tempo (Futuro incerto) di Kukla e Tonino Carotone. In anteprima il video Tempo (Futuro incerto) di Kukla e Tonino CarotoneMilano, 13 mag. (askanews) – In anteprima il video Tempo (Futuro incerto) (Maninalto!), il nuovo singolo di Kukla e Tonino Carotone. È un mondo difficile, è vita intensa, felicità a momenti e futur ... askanews.it Tra me e mio padre c'è sempre stato Tonino CarotonePoche cose ci influenzano come la musica tramandata dai nostri genitori, basta leggere qualche commento sotto i video di YouTube vecchi di almeno 15 anni per accorgersene. Abbiamo tutti un paio di ... rockit.it