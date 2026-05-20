Dimmi La Verità | Matteo Rancan Lega | Sinistra ipocrita sull' attentato di Modena

Il 20 maggio 2026, nel programma #DimmiLaVerità, il segretario della Lega Emilia ha commentato l’attentato avvenuto a Modena, accusando la sinistra di ipocrisia nel modo in cui ha gestito la vicenda. Durante la puntata sono stati affrontati i temi legati alla reazione politica e alle dichiarazioni pubbliche successive all’evento. La discussione si è concentrata sulle posizioni espresse dai vari esponenti politici e sulle critiche rivolte all’atteggiamento della sinistra in questa occasione.

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