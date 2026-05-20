Dimmi La Verità | Matteo Rancan Lega | Sinistra ipocrita sull' attentato di Modena
Il 20 maggio 2026, nel programma #DimmiLaVerità, il segretario della Lega Emilia ha commentato l’attentato avvenuto a Modena, accusando la sinistra di ipocrisia nel modo in cui ha gestito la vicenda. Durante la puntata sono stati affrontati i temi legati alla reazione politica e alle dichiarazioni pubbliche successive all’evento. La discussione si è concentrata sulle posizioni espresse dai vari esponenti politici e sulle critiche rivolte all’atteggiamento della sinistra in questa occasione.
Ecco #DimmiLaVerità del 20 maggio 2026. Il segretario della Lega Emilia, Matteo Rancan, svela l'ipocrisia della sinistra sull'attentato di Modena. Ecco #DimmiLaVerità del 19 maggio 2026. L'eurodeputata della Lega Anna Cisint sottolinea i rischi della islamizzazione. Ecco #DimmiLaVerità del 18 maggio 2026. Il generale Giuseppe Santomartino ci spiega nel dettaglio che momento vive il terrorismo islamico. Ecco #DimmiLaVerità del 15 maggio 2026. Il deputato del M5s Marco Pellegrini commenta gli sviluppi della guerra in Iran e la crisi economica in Italia. Ecco #DimmiLaVerità del 13 maggio 2026. Con il nostro esperto di politica Usa Stefano Graziosi commentiamo la visita di Trump in Cina. 🔗 Leggi su Laverita.info
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Dimmi La Verità | Fabrizio Santori (Lega) «Scandalo del Comune di Roma sull'acquisto di immobili»
Leggi anche: Dimmi La Verità | Silvio Giovine (Fdi): «Esponenti di sinistra finanziati da Soros»