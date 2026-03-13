Dimmi La Verità | Fabrizio Santori Lega Scandalo del Comune di Roma sull' acquisto di immobili

Il 13 marzo 2026, viene pubblicato un nuovo episodio di Dimmi La Verità, condotto da Fabrizio Santori, rappresentante della Lega nel Comune di Roma. Santori affronta la questione dell'acquisto di immobili da parte dell'amministrazione comunale, evidenziando le pratiche e le decisioni prese in merito a queste operazioni immobiliari. La puntata si concentra su fatti e informazioni relativi alle transazioni immobiliari del Comune di Roma.

Ecco #DimmiLaVerità del 13 marzo 2026. Il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori spiega lo scandalo dell'acquisto di immobili da parte del Comune di Roma. Ecco #DimmiLaVerità del 12 marzo 2026. Il nostro Stefano Graziosi ci spiega come sta reagendo il popolo americano alla guerra in Iran. Ecco #DimmiLaVerità dell'11 marzo 2026. Il nostro Gianluigi Paragone spiega perché il governo deve muoversi in fretta contro i rincari dei prezzi di gas e benzina. Ecco #DimmiLaVerità del 10 marzo 2026. Il nostro vicedirettore Giuliano Zulin spiega nel dettaglio le ripercussioni della guerra sul prezzo di gas, diesel e benzina. Ecco #DimmiLaVerità del 9 marzo 2026. 🔗 Leggi su Laverita.info

Articoli correlati

Leggi anche: Dimmi La Verità | Fabrizio Cecchetti (Lega): «A Milano l'insicurezza è un'emergenza»

Casa: Santori (Lega), con 10 mila edifici popolari occupati Comune Roma compra altri alloggiFabrizio Santori critica l'acquisto di nuovi immobili a Roma, chiedendo il recupero delle case occupate.

Approfondimenti e contenuti su Fabrizio Santori

Caso Signorini, Costantino non denuncia: verità chiamata con Fabrizio Corona, spunta Basciano/ Parla avvocatoFalsissimo, Fabrizio Corona e Gianluca Costantino e il contenuto della famosa chiamata: parla l’avvocato d’Erasmo Non si placa l’attenzione mediatica sul caso Alfonso Signorini. Nelle scorse ore ... ilsussidiario.net

Fabrizio Corona, noto comico televisivo dalla sua parte: Contento che tiri fuori tutta la veritàFabrizio Corona sostenuto anche da Andrea Pucci, noto comico televisivo, che durante uno dei suoi spettacoli teatrali si dice contento dell'operato dell'ex re dei paparazzi. Mentre Alfonso Signorini ... comingsoon.it