Dimmi La Verità | Silvio Giovine Fdi | Esponenti di sinistra finanziati da Soros
Ecco #DimmiLaVerità del 20 aprile 2026. Il deputato di Fdi Silvio Giovine ci parla dei finanziamenti di George Soros a esponenti di sinistra. Ecco #DimmiLaVerità del 17 aprile 2026. Ia capogruppo di Fdi in Commissione Covid, Alice Buonguerrieri, rivela tutte le ambiguità di Giuseppe Conte. Ecco #DimmiLaVerità del 16 aprile 2026. La deputata della Lega Rebecca Frassini illustra i contenuti della manifestazione di sabato 18 a Milano. Ecco #DimmiLaVerità del 15 aprile 2026. Con la nostra Flaminia Camilletti commentiamo lo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Ecco #DimmiLaVerità del 14 aprile 2026. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti ci spiega i rischi di una crisi energetica dovuta al blocco di Hormuz.🔗 Leggi su Laverita.info
Notizie correlate
Leggi anche: Dimmi La Verità | Giorgio Gandola: «Sanremo: Andrea Pucci non è di sinistra e quindi dà fastidio»
Leggi anche: Dimmi La Verità | Alice Buonguerrieri (Fdi): «Conte è un personaggio ambiguo»