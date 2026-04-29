Il 30 aprile debutta “L’energia necessaria”, un nuovo podcast prodotto da Estra in collaborazione con OnePodcast. La serie si concentra sui temi della transizione energetica e delle innovazioni nel settore energetico. La pubblicazione segue l’annuncio ufficiale dell’iniziativa, con episodi che approfondiranno questioni legate all’approvvigionamento e alle tecnologie emergenti nel campo dell’energia.

Arezzo, 29 aprile 2026 – Debutterà il 30 aprile “ L’energia necessaria ”, il nuovo talk podcast prodotto da Estra insieme a OnePodcast, dedicato ai temi chiave della transizione energetica e dell’innovazione. Condotto da Fjona Cakalli, il podcast propone un confronto aperto tra esperti, accademici e manager su questioni sempre più centrali per cittadini e imprese: dal prezzo dell’energia al nucleare, dal ruolo dei data center alla sostenibilità, fino al rapporto tra digitalizzazione, ambiente e politica industriale. Ogni episodio parte da una domanda concreta per rendere accessibili temi complessi, con un linguaggio chiaro e rigoroso, lontano da semplificazioni eccessive.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “L’energia necessaria”, Estra lancia il talk podcast che accende il dibattito sull’energia

Notizie correlate

Energia, Bandecchi: Italia sia protagonista in Europa per un patto sull’energia"Le nostre intuizioni diventano agenda di governo: tra accise mobili, caccia alle speculazioni e richieste di misure straordinarie a Bruxelles,...

Leggi anche: Iran, a Roma il primo Spes Talk su guerre, energia e inflazione

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Premio giornalistico Estra per lo Sport: l’energia delle Buone Notizie: il giornalismo sportivo come racconto di valore sociale; Estra: l’Assemblea dei Soci approva il bilancio d’esercizio 2025 e la destinazione dell’utile Distribuiti dividendi per oltre 14 milioni di euro.

L’energia necessaria, Estra lancia il talk podcast che accende il dibattito sull’energiaDai costi legati alla geopolitica al nucleare, dai data center alla transizione ecologica: il confronto tra esperti sui temi che incidono ogni giorno sulla vita di cittadini e imprese ... lanazione.it

Estra: l’Assemblea dei Soci approva il bilancio d’esercizio 2025 e la destinazione dell’utilePrato: L’Assemblea dei Soci di Estra SpA ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell’utile. È stata deliberata la distribuzione agli Azionisti – Plures SpA (39,590% ... maremmanews.it

Estra Notizie: l’edizione di Maggio 2026 https://www.valdelsa.net/news/estra-notizie-ledizione-di-maggio-2026-118686 - facebook.com facebook

Sfida al vertice Domenica allo Jannella: Phoenix Grosseto Estra Siena BSC Entrambe imbattute, tutte vittorie per manifesta. Chi vince indirizza il campionato. sienabaseballclub.it/post/estra-sie… #ForzaSiena #Siena #EstraSpa #ValtramignaFoods # x.com