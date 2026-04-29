L’energia necessaria Estra lancia il talk podcast che accende il dibattito sull’energia

Da lanazione.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 30 aprile debutta “L’energia necessaria”, un nuovo podcast prodotto da Estra in collaborazione con OnePodcast. La serie si concentra sui temi della transizione energetica e delle innovazioni nel settore energetico. La pubblicazione segue l’annuncio ufficiale dell’iniziativa, con episodi che approfondiranno questioni legate all’approvvigionamento e alle tecnologie emergenti nel campo dell’energia.

Arezzo, 29 aprile 2026 – Debutterà il 30 aprile “ L’energia necessaria ”, il nuovo talk podcast prodotto da Estra insieme a OnePodcast, dedicato ai temi chiave della transizione energetica e dell’innovazione.  Condotto da Fjona Cakalli, il podcast propone un confronto aperto tra esperti, accademici e manager su questioni sempre più centrali per cittadini e imprese: dal prezzo dell’energia al nucleare, dal ruolo dei data center alla sostenibilità, fino al rapporto tra digitalizzazione, ambiente e politica industriale. Ogni episodio parte da una domanda concreta per rendere accessibili temi complessi, con un linguaggio chiaro e rigoroso, lontano da semplificazioni eccessive.🔗 Leggi su Lanazione.it

l8217energia necessaria estra lancia il talk podcast che accende il dibattito sull8217energia
© Lanazione.it - “L’energia necessaria”, Estra lancia il talk podcast che accende il dibattito sull’energia

Notizie correlate

Energia, Bandecchi: Italia sia protagonista in Europa per un patto sull’energia"Le nostre intuizioni diventano agenda di governo: tra accise mobili, caccia alle speculazioni e richieste di misure straordinarie a Bruxelles,...

Leggi anche: Iran, a Roma il primo Spes Talk su guerre, energia e inflazione

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Premio giornalistico Estra per lo Sport: l’energia delle Buone Notizie: il giornalismo sportivo come racconto di valore sociale; Estra: l’Assemblea dei Soci approva il bilancio d’esercizio 2025 e la destinazione dell’utile Distribuiti dividendi per oltre 14 milioni di euro.

l energia necessaria estraL’energia necessaria, Estra lancia il talk podcast che accende il dibattito sull’energiaDai costi legati alla geopolitica al nucleare, dai data center alla transizione ecologica: il confronto tra esperti sui temi che incidono ogni giorno sulla vita di cittadini e imprese ... lanazione.it

l energia necessaria estraEstra: l’Assemblea dei Soci approva il bilancio d’esercizio 2025 e la destinazione dell’utilePrato: L’Assemblea dei Soci di Estra SpA ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell’utile. È stata deliberata la distribuzione agli Azionisti – Plures SpA (39,590% ... maremmanews.it

Digita per trovare news e video correlati.