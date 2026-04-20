Il Garante della Privacy ha comminato una sanzione di 12,5 milioni di euro a Poste Italiane e Postepay. La multa è stata irrogata per presunte violazioni riguardanti il trattamento dei dati personali. La decisione segue un'indagine sulle pratiche di gestione delle informazioni degli utenti. Poste Italiane e Postepay sono state coinvolte in un procedimento che riguarda l'uso e la protezione dei dati sensibili.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una multa complessiva superiore a 12,5 milioni di euro a Poste Italiane e alla controllata Postepay per violazioni nella gestione dei dati personali degli utenti. Nel dettaglio, la sanzione ammonta a 6.624.000 euro per Poste Italiane e a 5.877.000 euro per Postepay. Secondo quanto comunicato dall’Autorità, le società avrebbero effettuato trattamenti illeciti dei dati che avrebbero coinvolto milioni di utenti. L’istruttoria è stata avviata a seguito di numerose segnalazioni e reclami ricevuti a partire da aprile 2024. Poste Italiane ha dichiarato che tali trattamenti sarebbero stati...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Maxi multa a Poste Italiane e Postepay dal Garante della Privacy, sanzione da 12,5 milioni per "dati illeciti"

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