intesa sanpaolo multa milionaria dal garante privacy per la fuga di dati

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto a Intesa Sanpaolo una multa di 31,8 milioni di euro. La sanzione deriva da un'analisi sulla gestione dei dati e sulla sicurezza informatica della banca. La decisione segue le verifiche sulle modalità di trattamento dei dati dei clienti e sulla protezione delle informazioni sensibili.

Si torna a parlare di sicurezza bancaria, con la sanzione da 31,8 milioni di euro irrogata a Intesa Sanpaolo dal Garante per la protezione dei dati personali. Il provvedimento, tra i più rilevanti degli ultimi anni in Italia in materia di privacy, nasce da un data breach (in italiano, violazione dei dati personali) notificato dalla stessa banca nel luglio 2024. Data breach in Intesa Sanpaolo: il caso. L’istruttoria, ha ricostruito il Garante in un comunicato stampa, ha accertato che tra il 21 febbraio 2022 e il 24 aprile 2024, un dipendente ha effettuato oltre 6.600 accessi non autorizzati ai dati bancari di 3.573 clienti, senza alcun giustificato motivo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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