Diffamazione nei confronti di Meloni | annullata l' udienza a palazzo Chigi nel processo a Corona
L'udienza prevista nel processo milanese per diffamazione aggravata contro Fabrizio Corona è stata annullata. Giorgia Meloni, coinvolta come persona offesa, non sarà ascoltata nel procedimento. La decisione riguarda la mancata partecipazione della politica all'udienza presso il palazzo di governo. La causa riguarda accuse di diffamazione nei suoi confronti, ma al momento non ci sono nuove date stabilite per il rinvio dell'udienza.
Giorgia Meloni non sarà ascoltata come come persona offesa nel processo milanese per diffamazione aggravata a carico di Fabrizio Corona. La premier, che avrebbe dovuto essere sentita a Palazzo Chigi, ha infatti comunicato al Tribunale che l'audizione nella sede del governo non sarà possibile per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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