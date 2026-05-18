Diffamazione nei confronti di Giorgia Meloni il processo a Corona si sposta a Palazzo Chigi

Il processo per diffamazione nei confronti della presidente del consiglio e di un altro imputato si svolgerà a Palazzo Chigi. La causa riguarda un articolo pubblicato il 20 ottobre 2023 da una testata online, che solleva questioni sulla vita privata della politica. La vicenda riguarda anche un secondo imputato, coinvolto con Meloni nel procedimento. La decisione di spostare l’udienza nel palazzo del governo rappresenta un nuovo passo nel procedimento giudiziario.

Si sposta a Palazzo Chigi il processo per diffamazione nei confronti della presidente del consiglio, Giorgia Meloni a carico suo e di Luca Arnau per l'articolo pubblicato da Dillingernews il 20 ottobre 2023, dal titolo 'E se il cuore di Giorgia Meloni fosse già occupato? Dalla Sicilia ci. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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