Nato il segretario generale Mark Rutte | In Europa spesa per la difesa aumentata del 20%

Il segretario generale ha annunciato che in Europa la spesa per la difesa è cresciuta del 20% negli ultimi anni. Contestualmente, il presidente degli Stati Uniti ha criticato gli alleati per la mancata azione. È stato presentato un rapporto relativo al 2025, che fornisce dati aggiornati su questa tendenza.

Donald Trump continua a lamentarsi della Nato. Ancora giovedì scorso, il presidente americano si è detto «molto deluso» degli alleati atlantici, che «non hanno fatto assolutamente nulla». A far infuriare Trump è stato il rifiuto dei Paesi del Patto di unirsi a Stati Uniti e Israele nel conflitto contro l’Iran, con la motivazione «non è la nostra guerra»: «Era un test per la Nato – ha scritto il capo della Casa Bianca su Truth –, ci potete aiutare. Non dovete farlo, non abbiamo bisogno di voi. Ma se non lo fate, ce ne ricorderemo». Eppure, a parte l’Iran dove ha agito senza informare alcun alleato, Trump non ha grossi motivi per lamentarsi. Anzi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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