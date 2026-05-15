Il Pentagono sospende l' invio di 4.000 soldati americani in Europa stop alla missione sul fianco Est della Nato

Il Pentagono ha deciso di interrompere l'invio di circa 4.000 soldati appartenenti alla brigata 'Black Jack' in Europa, fermando così la missione prevista sul fianco Est della NATO. La sospensione riguarda il dispiegamento in territorio europeo e coinvolge le forze militari statunitensi programmate per quella regione. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui tempi di ripresa della missione.

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