Il Pentagono sospende l' invio di 4.000 soldati americani in Europa stop alla missione sul fianco Est della Nato
Il Pentagono ha deciso di interrompere l'invio di circa 4.000 soldati appartenenti alla brigata 'Black Jack' in Europa, fermando così la missione prevista sul fianco Est della NATO. La sospensione riguarda il dispiegamento in territorio europeo e coinvolge le forze militari statunitensi programmate per quella regione. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui tempi di ripresa della missione.
Il dispiegamento in Europa di circa 4.000 militari americani della brigata 'Black Jack' è stato sospeso. Lo riferisce il sito specializzato Stars and Stripes citando un funzionario del Pentagono. L'armata era partita da Fort Hood, in Texas, una settimana fa, per una missione in Polonia e altre zone sul fianco orientale della Nato della durata di circa nove mesi. Tuttavia, il piano è stato bloccato, nonostante la maggior parte dell'equipaggiamento dell'unità sia già stata spedita in Europa. L'effetto in Polonia I funzionari della difesa polacchi minimizzano gli effetti della cancellazione della rotazione di una brigata corazzata dell'esercito americano nel Paese, affermando che la decisione è in linea con un più ampio piano del Pentagono per riorganizzare le forze in Europa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Soldier Used Intel to Bet on Maduro Ouster. Trump Targets Naturalized Citizens. Sebastian Junger.
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