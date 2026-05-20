Difesa l’emendamento di Romeo mette in crisi Meloni e Crosetto

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo emendamento presentato da un esponente della Lega ha sollevato preoccupazioni all’interno del governo, creando tensioni tra i principali esponenti. L’iniziativa, che riguarda questioni di difesa, mette in discussione alcune decisioni del ministro Crosetto, mentre le clausole inserite dalla Lega rischiano di influenzare i rapporti con l’amministrazione statunitense e in particolare con l’ex presidente Trump. La vicenda si svolge nel contesto di un dibattito più ampio sulle scelte strategiche e sulle alleanze politiche.

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? Domande chiave Come influenzerà l'emendamento di Romeo il rapporto tra Meloni e Trump?. Quali clausole inserite dalla Lega mettono in difficoltà il ministro Crosetto?. Perché la manovra sulla difesa crea una frattura tra i partner di governo?. Cosa accadrà alla politica estera italiana se il governo non troverà un accordo?.? In Breve Emendamento inserito lunedì sera su input del deputato salviniano Romeo.. Modifica budget difesa mette in discussione linea Meloni verso Trump.. Divergenza strategica tra Presidenza del Consiglio e vertici della Lega.. Rischio rallentamento politica estera italiana per stallo legislativo interno..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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