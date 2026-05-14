Da Hormuz al Libano Crosetto mette in fila i nodi aperti della Difesa

Durante un evento dedicato alla presentazione di una piattaforma digitale rivolta a rafforzare i collegamenti tra il ministero della Difesa, imprese, piccole e medie imprese e start-up, il ministro ha illustrato le questioni ancora aperte nel settore della difesa. Ha passato in rassegna le priorità e i problemi principali che il suo ufficio deve affrontare, facendo riferimento a diverse aree di interesse. La discussione si è concentrata sui temi più urgenti e sulle sfide che il settore si trova ad affrontare.

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A margine della presentazione della nuova piattaforma digitale pensata per rendere più ordinato il rapporto tra Difesa, imprese, Pmi e start-up, Guido Crosetto ha tracciato la mappa delle urgenze del suo dicastero. L’Italia vuole farsi trovare pronta nei teatri di crisi, ma deve sciogliere nodi politici, finanziari e internazionali che non dipendono solo da Palazzo Baracchini. Hormuz, la prudenza come leva. Come aveva già ribadito ieri in Parlamento, il ministro ha confermato la disponibilità italiana a far avvicinare cacciamine allo Stretto di Hormuz, dove la crisi resta appesa a un equilibrio ancora fragile. Ha però tenuto a precisare che, pur essendo già in Sicilia e pronti a muoversi, il loro impiego sarà possibile solo in presenza di condizioni di sicurezza adeguate, non essendo navi attrezzate per operare in un teatro di guerra. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Da Hormuz al Libano Crosetto mette in fila i nodi aperti della Difesa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Iran, oggi al via i negoziati: i nodi di Hormuz e Libano. Cnn: "Cina pronta a spedire armi a Teheran" Leggi anche: "Un confronto costruttivo". I nodi su Hormuz e sul Libano Temi più discussi: Oggi Meloni incontra Rubio. Sul tavolo Hormuz, energia e, soprattutto, il Libano; Dalle truppe Usa in Italia alla missione in Libano: Crosetto prepara la visita di Rubio; Crosetto: Avviciniamo due cacciamine a Hormuz ma aspettiamo la pace. Tajani: Non chiediamo una nuova operazione; Riunione del Consiglio Supremo di Difesa. #Tg2000, #13maggio 2026 - ore 12 #Trump #Iran #Hormuz #Khamenei #Cina #XiJinping #Israele #Libano #Crosetto #Tajani #Ucraina #Russia #Garlasco #Sempio #Taranto #PapaLeoneXIV #GiovanniPaoloII #Cannes #PeterJackson #KateMiddleton #TV20 x.com Tajani e Crosetto: Missione Hormuz con due cacciamine solo a guerra finitaL'Italia pensa alla stabilizzazione del Golfo, ma mette un punto fermo politico e militare: nessun coinvolgimento operativo nello Stretto di Hormuz prima della fine delle ostilità. È questa la linea c ... ilgiornale.it Dalle truppe Usa in Italia alla missione in Libano: Crosetto prepara la visita di RubioNon si sa ancora quale futuro avrà la missione Unifil in corso adesso in Libano, ma il governo italiano vuole che il nostro Paese abbia un ruolo in ciò che la sostituirà o ne proseguirà l’azione. Ques ... roma.corriere.it