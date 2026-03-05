Iran la crisi in Medio Oriente mette Meloni in fuga dal Parlamento | in aula andranno Crosetto e Tajani

Durante la crisi in Iran, il governo italiano ha deciso di inviare in Parlamento i ministri della Difesa e degli Affari Esteri, rispettivamente Crosetto e Tajani, mentre la premier Meloni ha preferito non partecipare alle discussioni, limitandosi a una breve apparizione sui microfoni del Tg5. Nessun rappresentante di alto livello ha preso parte alle sedute dedicate alla situazione mediorientale.

La crisi in Iran deflagra e Meloni non ci mette la faccia. Oggi in Parlamento bis di Tajani e Crosetto. Al voto gli aiuti ai Paesi del Golfo Giorgia Meloni continua a non metterci la faccia sulla crisi in Iran salvo una comparsata di lunedì scorso ai microfoni del Tg5. Oggi a riferire in Parlamento saranno ancora una volta i ministri degli Esteri, Antonio Tajani, e della Difesa, Guido Crosetto, con comunicazioni a cui seguiranno risoluzioni e voto. La presidente del Consiglio è andata in televisione a dire sì che è preoccupata e a chiedere all’Iran di fermare gli “attacchi ingiustificati nel Golfo” perché la crisi non “dilaghi”. Ma nessuna condanna dell’offensiva di Stati Uniti e Israele. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

