Durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi, la premier italiana ha annunciato un accordo con il presidente del Kenya, sottolineando l'importanza strategica del paese africano per il Piano Mattei. I colloqui hanno riguardato temi come pace, difesa, energia e spazio, con un focus sulla collaborazione tra i due governi. La visita si inserisce in un quadro di relazioni rafforzate tra Roma e Nairobi, con impegni concreti in vari settori.

Il Kenya “è un paese chiave per il Piano Mattei”. E’ uno dei dei passaggi- chiave della conferenza stampa della premier Meloni dopo l’incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Kenya, William Ruto. Rapporti eccellenti, partnership triennale, infrastrutture, energia. Variegati i temi trattati. Con questa visita “abbiamo deciso di mettere a sistema tutti i fronti della nostra cooperazione e adottare un piano di azione triennale”. Le nostre relazioni sono “eccellenti da ogni punto di vista”, ha sottolineato la premier. Meloni, Italia-Kenya: “Crescere insieme, cooperazione fondamentale per Piano Mattei e Ia”. “Ci sono molti ambiti nei quali ancora possiamo far crescere il nostro partenariato: dall’agroindustria fino allo spazio, dalle infrastrutture all’energia, solo per citarne alcuni – le parole della premier -.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Kenya Paese-chiave per il Piano Mattei”: incontro Meloni-Ruto, accordi su pace, difesa, energia, spazio

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