Tra poche settimane scadrà il termine per la presentazione della dichiarazione IMU, fissato al 30 giugno. Chi deve rispettare questa scadenza deve compilare e inviare i moduli necessari per il pagamento dell’imposta sugli immobili. La dichiarazione riguarda proprietà e possibili esenzioni, e le regole potrebbero aver subito modifiche rispetto agli anni precedenti. È importante verificare le scadenze e le eventuali novità introdotte per evitare sanzioni o problemi con il fisco.

C'è tempo fino al 30 giugno per comunicare al Fisco eventuali variazioni patrimoniali dell'anno precedente. Ecco una breve guida pratica per come procedere con l'invio dei dati Si avvicina la scadenza del 30 giugno, termine ultimo entro il quale è possibile presentare la propria dichiarazione IMU. Sia proprietari di immobili che imprese sono tenuti a inviare la documentazione, ma si deve anche sapere che non tutti devono rispettare questo appuntamento; ad essere interessati sono quei contribuenti che hanno avuto una variazione della condizione patrimoniale durante lo scorso anno. Una volta compilato, il modulo deve essere inoltrato al Comune di riferimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dichiarazione IMU 2026: la guida definitiva a scadenze, esenzioni e novità

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