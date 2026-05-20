Deteneva oltre 50mila file pedopornografici | 60enne ai domiciliari

Da imolaoggi.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 60 anni è stato posto agli arresti domiciliari dopo che sono stati scoperti più di 50mila file pedopornografici sul suo computer. Durante le verifiche, sono stati trovati video che raffigurano bambini, anche sotto i dieci anni, coinvolti in atti di abuso e violenza. L’indagine è partita a seguito di una segnalazione anonima e prosegue per accertare eventuali ulteriori responsabilità. La polizia ha sequestrato il materiale e avviato le analisi per approfondire il caso.

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Durante la perquisizione nella sua abitazione sono stati sequestrati pc, hard disk, chiavette usb e dischi di archiviazione. Nel suo computer avrebbe custodito oltre 50mila file pedopornografici: video di bambini, anche sotto i dieci anni, costretti ad abusi e violenze. File che erano stati scaricati e condivisi attraverso piattaforme. Filmati che mostravano persino le urla e i pianti delle vittime. E’ questo il quadro che ha portato, dopo un’indagine della Polizia postale, all’arresto di un ultra60enne fermato il 14 maggio a Grosseto. Oggi c’è stato l’interrogatorio di convalida e il giudice per le indagini preliminari, Giuseppe Coniglio di Grosseto, ha disposto gli arresti domiciliari con prescrizioni rigide: nessun contatto con il mondo esterno e divieto assoluto di utilizzare qualsiasi dispositivo elettronico o informatico. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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