Destra nel caos in Regione Lazio | FdI vota contro il suo presidente per salvare la consigliera E la Lega vuole il rimpasto
In Regione Lazio, il centrodestra si trova coinvolto in tensioni e divisioni tra i suoi membri, con Fratelli d’Italia che ha votato contro il presidente per sostenere la consigliera. La Lega invece chiede un rimpasto di giunta. Le tensioni tra le forze di maggioranza sono evidenti, mentre le opposizioni accusano il governo regionale di essere fermo e senza iniziative concrete. La situazione si svolge in un clima di incertezza e scontri interni che influenzano l’attività politica regionale.
In Regione Lazio il centrodestra continua a muoversi tra guerre interne e trattative sulle nomine, mentre le opposizioni parlano ormai apertamente di “ immobilismo politico ”. Da una parte il caso della consigliera regionale di Fratelli d’Italia Emanuela Zappone, dall’altra la Lega, alle prese con settimane di tensioni per un possibile rimpasto di giunta voluto dal segretario regionale Claudio Durigon e frenato dal presidente Francesco Rocca. Il primo caso è esploso il 12 maggio in Consiglio regionale: Zappone, subentrata al consigliere di FdI Enrico Tiero – sospeso dopo l’arresto per corruzione – non ha abbandonato l’incarico di presidente dell’Ente Parco nazionale del Circeo, ricevuto dal ministero dell’Ambiente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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