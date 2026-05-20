Destra nel caos in Regione Lazio | FdI vota contro il suo presidente per salvare la consigliera E la Lega vuole il rimpasto

In Regione Lazio, il centrodestra si trova coinvolto in tensioni e divisioni tra i suoi membri, con Fratelli d’Italia che ha votato contro il presidente per sostenere la consigliera. La Lega invece chiede un rimpasto di giunta. Le tensioni tra le forze di maggioranza sono evidenti, mentre le opposizioni accusano il governo regionale di essere fermo e senza iniziative concrete. La situazione si svolge in un clima di incertezza e scontri interni che influenzano l’attività politica regionale.

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