Nella Regione Lazio si sono verificati nuovi cambiamenti nella composizione della giunta, con la Lega pronta ad accogliere una nuova componente. Dopo le modifiche già avvenute con Forza Italia, anche il partito di maggioranza ha apportato variazioni alla sua rappresentanza. La nomina di Giovanna Miele rappresenta uno degli ultimi aggiornamenti nel rimpasto in corso.

Imminente l’addio di Pasquale Ciacciarelli e Simona Baldassarre; al loro posto la deputata di Latina e l'ex consigliere capitolino e attuale segretario regionale Davide Bordoni Prima Forza Italia, ora la Lega. Nella squadra di governo della Regione Lazio continuano i cambi di interpreti, ma non si creano squilibri. A metà marzo si è dimesso Giuseppe Schiboni (Scuola e Lavoro tra le deleghe principali), che ha lasciato il testimone ad Alessandro Calvi. Nei prossimi giorni sarà il turno di Pasquale Ciacciarelli e Simona Baldassarre, i due in quota Lega nella giunta Rocca. L'addio è frutto di un confronto tutto interno al partito di Matteo Salvini, come ha confermato giorni fa anche Francesco Rocca, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di un evento. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Regione Lazio, rimpasto di giunta anche nella Lega. Pronta a entrare Giovanna Miele

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