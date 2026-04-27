Caos nel centrodestra la Lega vuole abbandonare il Patto di stabilità | FdI e FI si oppongono

Nel centrodestra si registrano divergenze di opinioni riguardo alla gestione del Patto di stabilità europeo. La Lega propone di abbandonarlo, mentre FdI e FI si oppongono. La questione è al centro di una discussione in Parlamento, dove è stata presentata una risoluzione di maggioranza sul Documento di economia e finanza. La proposta della Lega mira a modificare le regole europee in materia di stabilità finanziaria.