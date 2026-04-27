Caos nel centrodestra la Lega vuole abbandonare il Patto di stabilità | FdI e FI si oppongono
Nel centrodestra si registrano divergenze di opinioni riguardo alla gestione del Patto di stabilità europeo. La Lega propone di abbandonarlo, mentre FdI e FI si oppongono. La questione è al centro di una discussione in Parlamento, dove è stata presentata una risoluzione di maggioranza sul Documento di economia e finanza. La proposta della Lega mira a modificare le regole europee in materia di stabilità finanziaria.
Abbandonare il Patto di stabilità Ue. È la richiesta che la Lega vorrebbe inserire all'interno della risoluzione di maggioranza al Dfp approdato in Parlamento. Ma gli alleati chiudono. Per FI e FdI meglio "evitare voli pindarici". Pd e Iv: "Maggioranza nel caos".🔗 Leggi su Fanpage.it
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L’Europa discute dello sforamento del patto di stabilità ignorando potentati finanziari che lucrano su fatturati più grandi del Pil di tutta l’Europa - facebook.com facebook