Destinazione donna tutti gli appuntamenti dell' edizione 2026 tra luoghi eventi e protagonisti
Si avvicina la seconda edizione di “Destinazione donna”, un progetto che si sviluppa attraverso vari luoghi ed eventi nella città di Napoli. L'iniziativa è stata ideata e sostenuta dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune, in collaborazione con l’Arcidiocesi locale. La manifestazione si terrà nel 2026 e coinvolgerà diverse protagoniste e spazi cittadini, offrendo un calendario di appuntamenti dedicati alle tematiche femminili.
Seconda edizione per il progetto “Destinazione donna: itinerari femminili a Napoli”, ideato, sostenuto e promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, e realizzato in collaborazione con l’Arcidiocesi di Napoli. Insieme all’assessora Teresa Armato.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Riparte "Destinazione Donna: itinerari femminili a Napoli" con una seconda edizione dal titolo "Donne al Governo. Quando il potere si fa cura" Tutti gli itinerari e gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria Scopri il programma sul sito ow.ly/jTui x.com