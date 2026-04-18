Destinazione donna tutti gli appuntamenti dell' edizione 2026 tra luoghi eventi e protagonisti

Si avvicina la seconda edizione di “Destinazione donna”, un progetto che si sviluppa attraverso vari luoghi ed eventi nella città di Napoli. L'iniziativa è stata ideata e sostenuta dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune, in collaborazione con l’Arcidiocesi locale. La manifestazione si terrà nel 2026 e coinvolgerà diverse protagoniste e spazi cittadini, offrendo un calendario di appuntamenti dedicati alle tematiche femminili.