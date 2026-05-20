Il 20 maggio 2026 si è tenuto un incontro ad Arezzo tra rappresentanti di un rifugio dedicato agli animali e un'organizzazione politica. Durante l'evento, una portavoce ha spiegato che, secondo loro, l'antispecismo deve essere collegato all'anticapitalismo per ottenere risultati concreti. Ha affermato che l'emancipazione non può essere riservata a pochi, sottolineando che la libertà deve valere per tutti, altrimenti perde di significato. La discussione si è concentrata su questi temi, senza entrare in dettagli specifici.

Arezzo, 20 maggio 2026 – « Antispecismo e Anticapitalismo: c ome Alternativa Comune, crediamo fermamente che la vera emancipazione non possa esistere solo se limitata ad alcuni, perché la libertà o è per tutt?, oppure semplicemente non è. In questa prospettiva di democrazia radicale, la lotta contro il capitalismo e quella contro lo specismo si intrecciano indissolubilmente, rivelandosi due facce della stessa medaglia basata sullo sfruttamento sistemico. Il sistema capitalista, infatti, si fonda sull'estrazione di valore, riducendo ogni essere vivente, umano o non umano, a mero mezzo di produzione, trasformando i corpi e la vita stessa in merci sacrificabili sull'altare del profitto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Desirée Manzato del rifugio Agripunk parla di antispecismo con Alternativa Comune

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