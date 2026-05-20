DescoSicano 2026 trionfano talento e tradizione | studenti chef conquistano la giuria

Si è conclusa con entusiasmo la prima giornata del DescoSicano 2026, il concorso organizzato dall’istituto Calogero Amato Vetrano di Sciacca. La manifestazione, alla sua 19esima edizione, ha visto la partecipazione di studenti chef che hanno presentato piatti di cucina, prodotti di pasticceria e specialità di arte bianca. La competizione ha attirato un pubblico numeroso, e le prove si sono svolte tra profumi intensi e momenti di tensione. La giuria ha valutato le creazioni dei giovani partecipanti durante l’intera giornata.

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