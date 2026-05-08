Gli chef di Casargo hanno conquistato la vittoria alla Coppa Prandi, un evento dedicato alla valorizzazione delle tradizioni culinarie locali. Durante la competizione, hanno presentato una versione della Bisciola, trasformandola in un dessert da gara. Per il piatto principale, hanno utilizzato ingredienti tipici del territorio, rispettando le caratteristiche dell’Indicazione Geografica Protetta. La loro partecipazione ha attirato l’attenzione sulla qualità dei prodotti della zona.

? Punti chiave Come hanno trasformato la Bisciola in un dessert da competizione?. Quali ingredienti locali hanno usato per vincere il piatto principale?. Chi sono i giovani talenti che hanno conquistato la Coppa Prandi?. Come influenzeranno queste nuove ricette la cucina alpina del futuro?.? In Breve Premio miglior amuse-bouche all'Istituto Crotto Caurga di Chiavenna.. Miglior dessert con Bisciola assegnato agli studenti dell'APF Valtellina.. Premi individuali per Aurora Della Bitta, Giorgia Pasquali e Tiziano Jounghoon-Ko.. Miglior servizio in sala vinto dalla squadra del Crotto di Chiavenna.. Gli studenti del CFPA di Casargo conquistano il primato globale alla dodicesima edizione del concorso agroalimentare organizzata da Confindustria Lecco e Sondrio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chef di Casargo trionfano: vinta la Coppa Prandi tra tradizione e IGP

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