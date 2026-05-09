Club series Aibvc le finali di Cesenatico consacrano la Beach Volley Institute nell' elite nazionale

A Cesenatico si sono svolte le finali delle Club Series di Aibvc 6.0, la principale competizione di beach volley a livello nazionale. Oltre 70 società italiane si sono affrontate in incontri che hanno determinato le classifiche finali. Tra le squadre partecipanti, la Beach Volley Institute si è distinta, conquistando un posto nell’élite del beach volley italiano. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti e squadre da diverse regioni del Paese.

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FALCONARA MARITTIMA - A Cesenatico sono andate in scena le Finals delle Club Series di Aibvc 6.0, la competizione più importante del panorama nazionale, dove quasi tutte le società di beach volley italiane (più di 70) si sono sfidate per classifiche e primati. Anche quest’anno per la Beach Volley.🔗 Leggi su Anconatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Beach volley, Gottardi/Orsi Toth sfiorano il titolo nell’Elite 16 di Brasilia: trionfano Carol/RebeccaSi ferma in finale, contro le padrone di casa Carol/Rebecca, la corsa della coppia azzurra Orsi Toth/Gottardi, che chiude così al secondo posto il... Beach Zone Speciale AIBVC Finals 2026: tutti i protagonisti e le intervisteWEC SPA 2026: sorpresa Peugeot, mentre Ferrari e Toyota inseguono! Anteprima 6 Ore di Spa Si chiude con numeri da record la sesta edizione delle... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Beach Volley University. Trionfo cesenaticense; La Beach Volley School Ancona Holding General Building promossa in Serie A; Numeri da record e spettacolo: a Cesenatico trionfa Beach Volley University; Cesenatico capitale del beach volley: 2000 atleti per le Finals AIBVC. Club series Aibvc, le finali di Cesenatico consacrano la Beach Volley Institute nell'elite nazionaleOltre a centrare la permanenza nella massima serie, il sodalizio falconarese conquista il terzo posto assoluto con la squadra Over 43 maschile e conferma la formazione Over 40 femminile tra le prime p ... anconatoday.it Cesenatico capitale del beach volley: 2000 atleti per le Finals AIBVCLe AIBVC Club Series Finals 6.0 sono pronte a trasformare Cesenatico nella capitale del beach volley italiano. Dal 1° al 3 maggio, la località romagnola ... oasport.it