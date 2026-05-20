Le riprese della serie spin-off di Creed, intitolata Delphi, sono iniziate a Los Angeles. Michael B. Jordan, protagonista e produttore, ha annunciato sui social media il cast principale della produzione che sarà disponibile su Prime Video. La serie si concentra su personaggi e vicende collegati al mondo del famoso film di boxe. La produzione è partita senza ulteriori dettagli sui ruoli o sulla data di uscita, ma l'annuncio ha suscitato interesse tra i fan della saga.

Le riprese di Delphi sono ufficialmente iniziate a Los Angeles, e Michael B. Jordan non ha perso tempo per condividere con i fan un annuncio speciale: il cast principale della nuova serie spin-off di Creed, in arrivo su Prime Video. Lo ha fatto con un post su Instagram accompagnato da una foto insieme ad alcuni degli attori, con parole che tradiscono un legame profondo con il progetto. “Questi sono uomini che ho sempre ammirato, dai quali ho imparato e che mi hanno ispirato per molto tempo”, ha scritto Jordan, aggiungendo: “Con due di loro ho avuto il privilegio di condividere il set quando ero solo un ragazzo che cercava di capire chi fosse come attore. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Delphi su Prime Video: il cast della serie spin-off di Creed con Michael B. Jordan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MBJ EMPIRE: Authorized Muhammad Ali Series & New Creed Universe Spinoff Revealed!

Sullo stesso argomento

L’universo di Creed si espande su Prime Video: ecco il cast della serie spin-off DelphiIl franchise cinematografico “Creed“, nato dalle storiche costole della saga di Rocky, si prepara a compiere l’atteso debutto sul piccolo schermo.

Creed, Michael B. Jordan svela trama e cast del nuovo spin-off DelphiJordan è il produttore esecutivo di una nuova serie tratta dal franchise che lo vede protagonista e che a sua volta è nato come un sequel/spin-off...

Ritorniamo su Michael B. Jordan, che agli upfront di Prime Video ha presentato altri due progetti: - la mini biopic THE GREATEST, su Muhammmad Ali, con Jaleen Best ad interpretare il campione - lo spinoff di Creed, DELPHI, su un giovane pugile latino-am x.com

'Delphi', lo spin-off di Creed, annuncia il cast completo per Prime VideoIl cast principale di ‘Delphi’ vanta nomi come Benji Santiago, Juan Castrano, Demián Bichir, André Holland, Andre Royo, Sofia Black?D’Elia e Victoria Vourkoutiotis. Un ritorno atteso è quello di Wood ... it.blastingnews.com

L’universo di Creed si espande su Prime Video: ecco il cast della serie spin-off DelphiAmazon ha svelato il cast di Delphi, l'attesa serie tv spin-off della saga cinematografica di Creed. Tra i protagonisti spicca il ritorno di Wood Harris. universalmovies.it

Michael B. Jordan sorprende Amazon Upfront con un'anteprima del palinsesto TV, inclusi la serie su Muhammad Ali ‘The Greatest,’ lo spinoff di ‘Creed’ ‘Delphi’ e il bestseller romantico ‘Fourth Wing’ reddit