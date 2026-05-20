L’universo di Creed si espande su Prime Video | ecco il cast della serie spin-off Delphi

Da universalmovies.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Su Prime Video arriva la serie spin-off di Creed, un’estensione del noto franchise cinematografico nato dalla saga di Rocky. La produzione presenta un cast di attori che interpreteranno personaggi originali e nuovi, collegati alla storia principale. La serie si focalizza su eventi e protagonisti differenti rispetto ai film, ampliando così l’universo narrativo. La data di uscita e ulteriori dettagli sul progetto sono ancora da definire, ma l’annuncio ha suscitato interesse tra gli appassionati del genere.

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Il franchise cinematografico “Creed“, nato dalle storiche costole della saga di Rocky, si prepara a compiere l’atteso debutto sul piccolo schermo. Amazon ha ufficializzato il cast principale di Delphi, lo spin-off televisivo ambientato nel mondo del pugilato professionistico di Adonis Creed (Michael B. Jordan nei film Creed). La produzione dello show, che espanderà la mitologia sportiva nata al cinema, entrerà nel vivo sotto la guida dello showrunner Marco Ramirez. La notizia è stata diffusa in esclusiva da Deadline. La novità più rilevante per gli appassionati della trilogia cinematografica riguarda il ritorno di una vecchia conoscenza delle palestre della saga. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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Creed Spinoff Delphi Trailer - First Look, Release Date, Cast, Plot, & Everything We Know

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