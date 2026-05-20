L’universo di Creed si espande su Prime Video | ecco il cast della serie spin-off Delphi

Su Prime Video arriva la serie spin-off di Creed, un’estensione del noto franchise cinematografico nato dalla saga di Rocky. La produzione presenta un cast di attori che interpreteranno personaggi originali e nuovi, collegati alla storia principale. La serie si focalizza su eventi e protagonisti differenti rispetto ai film, ampliando così l’universo narrativo. La data di uscita e ulteriori dettagli sul progetto sono ancora da definire, ma l’annuncio ha suscitato interesse tra gli appassionati del genere.

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