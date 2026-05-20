Creed Michael B Jordan svela trama e cast del nuovo spin-off Delphi
Michael B. Jordan, noto attore e produttore, ha annunciato i dettagli della nuova serie spin-off di Creed, un franchise che lo vede protagonista. La produzione vede Jordan anche nel ruolo di produttore esecutivo. La serie si concentra su un nuovo personaggio e approfondisce alcune tematiche legate al mondo della boxe. La trama si sviluppa attraverso un cast di attori che ancora non sono stati tutti annunciati ufficialmente. La produzione è attualmente in fase di preparazione e la data di uscita non è stata comunicata.
Jordan è il produttore esecutivo di una nuova serie tratta dal franchise che lo vede protagonista e che a sua volta è nato come un sequelspin-off della saga di Rocky con Sylvester Stallone Amazon ha annunciato il cast di Delphi, la sua nuova serie TV ambientata nell'universo di Creed, prodotta da Outlier Society, la casa di produzione di Michael B. Jordan. Il franchise di Creed conta finora tre film, l'ultimo dei quali arrivato nelle sale nel 2023, ed è a sua volta lo spin-off di Rocky, leggendaria saga cinematografica con Sylvester Stallone protagonista. Delphi, il cast al completo dello spin-off Tra i protagonisti fissi della serie figurano Benji Santiago (The Notebook a Broadway), Juan Castano (Rob Peace), Demián Bichir (Land), André Holland (Love, Brooklyn), Andre Royo (The Punisher: One Last Kill), Sofia Black-D'Elia . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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Il produttore Michael B. Jordan ha annunciato l'inizio delle riprese di Delphi, spin-off di Creed. Questo il cast annunciato: •Wood Harris •Benji Santiago •Juan Castano •Demián Bichir •André Holland •Andre Royo •Sofia Black-D'Elia •Victoria Vourkoutiotis facebook
Prime Video presenta il cast di DELPHI, la serie spin-off di Creed, prodotta da Michael B. Jordan. Benji Santiago, Juan Castano, Demián Bichir, André Holland, Andre Royo, Sofia Black-D'Elia, Victoria Vourkoutiotis e Wood Harris. La serie seguirà dei giovani x.com
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