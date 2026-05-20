Creed Michael B Jordan svela trama e cast del nuovo spin-off Delphi

Michael B. Jordan, noto attore e produttore, ha annunciato i dettagli della nuova serie spin-off di Creed, un franchise che lo vede protagonista. La produzione vede Jordan anche nel ruolo di produttore esecutivo. La serie si concentra su un nuovo personaggio e approfondisce alcune tematiche legate al mondo della boxe. La trama si sviluppa attraverso un cast di attori che ancora non sono stati tutti annunciati ufficialmente. La produzione è attualmente in fase di preparazione e la data di uscita non è stata comunicata.

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