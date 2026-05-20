Delmastro confermata la condanna per il caso Cospito | otto mesi per rivelazione del segreto d' ufficio

La Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna a otto mesi di reclusione per l’ex sottosegretario alla Giustizia, in relazione a un procedimento riguardante la rivelazione di un segreto d’ufficio. La sentenza si riferisce al caso Cospito e riguarda l’accusa di aver divulgato informazioni riservate. La decisione è stata presa dalla Terza Sezione della Corte, che ha respinto l’appello presentato dall’imputato. La vicenda si lega a questioni di segretezza nelle comunicazioni ufficiali e alla disciplina sulla divulgazione di informazioni protette.

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