Delmastro confermata la condanna per il caso Cospito | otto mesi per rivelazione del segreto d' ufficio
La Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna a otto mesi di reclusione per l’ex sottosegretario alla Giustizia, in relazione a un procedimento riguardante la rivelazione di un segreto d’ufficio. La sentenza si riferisce al caso Cospito e riguarda l’accusa di aver divulgato informazioni riservate. La decisione è stata presa dalla Terza Sezione della Corte, che ha respinto l’appello presentato dall’imputato. La vicenda si lega a questioni di segretezza nelle comunicazioni ufficiali e alla disciplina sulla divulgazione di informazioni protette.
I giudici della Terza Sezione della Corte d’Appello di Roma hanno confermato la condanna a otto mesi per l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro per l’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio in relazione al caso dell’anarchico Alfredo Cospito. La sentenza La sentenza è arrivata dopo oltre due ore di camera di consiglio. Nella scorsa udienza il sostituto procuratore generale aveva invece sollecitato l’assoluzione con la formula perché «il fatto non costituisce reato». In primo grado, il 20 febbraio di un anno fa, Delmastro, presente oggi in aula, era stato condannato a 8 mesi, pena sospesa. I giudici di primo grado avevano... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Sullo stesso argomento
Caso Cospito, in Appello confermata la condanna a 8 mesi per Andrea DelmastroPer Andrea Delmastro arriva una nuova condanna nell'ambito del cosiddetto “caso Cospito” .
Caso Cospito, processo Appello per rivelazione segreto d’ufficio: pg Roma chiede assoluzione per Delmastro(Adnkronos) – La procura generale di Roma ha chiesto nel processo d'Appello l'assoluzione per l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro...
Cospito, confermata in appello la condanna per Delmastro: otto mesi per rivelazione del segreto d'ufficio - Facebook facebook
Confermata in appello la condanna a 8 mesi per Andrea Delmastro sul caso CospitoL'ex sottosegretario è stato ritenuto colpevole di rivelazione di segreto d'ufficio, in relazione al caso dell'anarchico Alfredo Cospito ... huffingtonpost.it
Caso Cospito, in Appello confermata la condanna a 8 mesi per Andrea DelmastroLa Corte d'Appello di Roma conferma la condanna a 8 mesi per Delmastro nel caso Cospito. Ricorso in Cassazione annunciato. ilfattoquotidiano.it