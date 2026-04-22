Caso Cospito processo Appello per rivelazione segreto d’ufficio | pg Roma chiede assoluzione per Delmastro

La procura generale di Roma ha presentato una richiesta di assoluzione nel processo d'appello contro l'ex sottosegretario alla Giustizia, accusato di aver rivelato un segreto d'ufficio nel procedimento legato all'anarchico Alfredo Cospito. La discussione si concentra sulla posizione dell'imputato riguardo all'accusa di aver divulgato informazioni riservate, mentre il procedimento prosegue nel tentativo di chiarire la natura delle azioni contestate.

(Adnkronos) – La procura generale di Roma ha chiesto nel processo d'Appello l'assoluzione per l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro per l'accusa di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Nel corso della requisitoria, davanti ai giudici della terza sezione della Corte di Appello, il sostituto procuratore generale ha sottolineato che "non vi era certezza sulla segretezza. Sugli atti c'era limitata divulgazione ma nessuno ne aveva segnalata la riservatezza" sollecitando l'assoluzione "perché il fatto non costituisce reato". Il 20 febbraio di un anno fa Delmastro, presente oggi in aula, era stato condannato dai giudici dell'ottava sezione penale del Tribunale di Roma a 8 mesi, pena sospesa.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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