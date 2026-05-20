Caso Cospito in Appello confermata la condanna a 8 mesi per Andrea Delmastro

In Italia, in un procedimento legale relativo al cosiddetto “caso Cospito”, è stata confermata in appello la condanna a otto mesi di reclusione per l’esponente politico. La sentenza si riferisce a un episodio avvenuto durante le indagini e coinvolge direttamente il politico, che aveva già subito una condanna in primo grado. La decisione è stata comunicata al termine della camera di consiglio, senza modifiche rispetto alla sentenza precedente. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

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Per Andrea Delmastro arriva una nuova condanna nell'ambito del cosiddetto “caso Cospito”. Dopo 2 ore e 40 di camera di consiglio, la terza Corte d’Appello di Roma ha confermato la responsabilità dell’esponente di Fratelli d’Italia, già comminata in 1º grado nel processo per rivelazione di segreto d’ufficio, ribadendo la pena di otto mesi di reclusione e le pene accessorie. I giudici hanno così respinto, come già avvenuto in primo grado, la richiesta di assoluzione avanzata dalla Procura generale, confermando l’impianto della sentenza di primo grado pronunciata nel febbraio 2025. L'avvocato di Delmastro, Andrea Milani, ha... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Cospito, in Appello confermata la condanna a 8 mesi per Andrea Delmastro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Delmastro, la Procura cambia rotta sul caso Cospito: chiesta l’assoluzione dopo la condannaLa rivelazione del segreto d'ufficio nel caso Cospito, si è trasformata da caso politico in Aula a problema giudiziario. Uccise la moglie malata di Alzheimer, confermata in appello condanna a 9 anni e 4 mesiArezzo, 26 marzo 2026 – Nessuno sconto di pena in appello per Alessandro Sacchi, l'ottantenne che il 21 giugno 2024 uccise la moglie Serenella,... Andrea Delmastro, parte il processo d'Appello: è accusato di rivelazione di segreto d’ufficio nel caso CospitoAssoluzione per non aver commesso il fatto o assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Divergono solo nel tipo di formula più appropriata per scagionare Andrea Delmastro le conclusioni del pg ... roma.corriere.it Il caso Cospito, Almasri, i Caroccia: le dimissioni e i veleni in via ArenulaLe indagini delle procure da un lato, le esternazioni continue dall'altro, parole spesso sopra le righe. E i veleni che hanno attraversato i corridoi del ministero per mesi e che hanno spinto diversi ... unionesarda.it