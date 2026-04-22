Caso Delmastro-Cospito il Pg chiede l’assoluzione in appello per l’ex sottosegretario di Fdi La sentenza slitta al 20 maggio

Il procedimento di appello nei confronti dell’ex sottosegretario alla Giustizia, accusato di aver rivelato un segreto d’ufficio in relazione al caso dell’anarchico Alfredo Cospito, ha subito una proroga con la sentenza che è ora prevista per il 20 maggio. Il pubblico ministero ha chiesto l’assoluzione dell’imputato, mentre la discussione si è conclusa con la decisione di posticipare la lettura del verdetto.

Slitta al 20 maggio la sentenza di appello per l’ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, accusato di r ivelazione del segreto d’ufficio in relazione al caso dell’anarchico Alfredo Cospito. Al termine della discussione i giudici della Terza corte di Roma hanno fissato la nuova data per la lettura della sentenza. Per l’imputato il procuratore generale ha chiesto l’assoluzione con la formula “ perché il fatto non costituisce reato ”. Nel corso della requisitoria il sostituto procuratore generale, Tonino Di Bona, nel motivare l’assoluzione per Delmastro – presente in aula – ha affermato che “non vi era certezza sulla segretezza” degli atti diffusi su cui “ c’era limitata divulgazione ma nessuno ne aveva segnalata la riservatezza ”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Caso Delmastro-Cospito, il Pg chiede l’assoluzione in appello per l’ex sottosegretario di Fdi. La sentenza slitta al 20 maggio Notizie correlate Caso Cospito, processo Appello per rivelazione segreto d’ufficio: pg Roma chiede assoluzione per Delmastro(Adnkronos) – La procura generale di Roma ha chiesto nel processo d'Appello l'assoluzione per l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro... Leggi anche: “Non c’è reato”: il pg chiede l’assoluzione di Delmastro per il caso Cospito Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Andrea Delmastro, parte il processo d'Appello: è accusato di rivelazione di segreto d'ufficio nel caso Cospito; Caso Cospito, processo Appello per rivelazione segreto d'ufficio: pg Roma chiede assoluzione per Delmastro; Cospito, Pg Roma chiede l'assoluzione per Delmastro; CASO COSPITO: I PODCAST FUORI ALFREDO DAL 41 BIS. TUTT3 LIBER3. Caso Cospito, la Procura chiede l’assoluzione in Appello per Delmastro: giudizio rinviato al 20 maggioLa Procura generale di Roma ha chiesto l’assoluzione per l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro; la Corte d’Appello ha rinviato la decisione al 20 maggio. notizie.it Caso Cospito, la procura generale chiede l'assoluzione di Delmastro in AppelloLa procura generale di Roma ha chiesto nel processo d'Appello l'assoluzione per l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro per ... iltempo.it La Procura generale di Roma ha chiesto assoluzione per l'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Il pg ha chiesto di fare cadere le accuse con la formu x.com La Procura generale di Roma ha chiesto assoluzione per l'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Il pg ha chiesto di fare cadere le accuse con la formu facebook