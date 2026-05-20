Delmastro condannato in appello | 8 mesi per segreto d’ufficio

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giudice ha condannato in secondo grado un ufficiale di polizia a otto mesi di reclusione per aver rivelato segreti d’ufficio. Nei dialoghi intercettati tra i due soggetti coinvolti, uno dei quali era in cella, si discuteva di informazioni riservate che sono state poi utilizzate nel dibattito parlamentare. La sentenza si basa su prove che dimostrano come tali comunicazioni abbiano violato le norme sul segreto d’ufficio. La vicenda riguarda anche il modo in cui le informazioni hanno influenzato i confronti in Parlamento.

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? Punti chiave Chi sono i due soggetti coinvolti nei dialoghi in carcere?. Come hanno influito le informazioni riservate sul dibattito in Camera?. Perché i giudici hanno rigettato le tre richieste di assoluzione?. Quali impatti avrà questa sentenza sulla riforma della separazione delle carriere?.? In Breve Comunicazione avvenuta con il collega Giovanni Donzelli su dialoghi del detenuto Alfredo Cospito.. Informazioni utilizzate dal deputato Donzelli durante un intervento alla Camera nel gennaio 2023.. Tribunale di Roma ha esaminato testimonianze di Giovanni Russo e personale del Dap.. Sentenza basata sull'articolo 326 del codice penale per rivelazione di segreto d'ufficio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Delmastro condannato in appello: confermata la pena. Il racconto dell'inviato

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