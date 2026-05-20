Delmastro condannato in appello | 8 mesi per segreto d’ufficio

Un giudice ha condannato in secondo grado un ufficiale di polizia a otto mesi di reclusione per aver rivelato segreti d’ufficio. Nei dialoghi intercettati tra i due soggetti coinvolti, uno dei quali era in cella, si discuteva di informazioni riservate che sono state poi utilizzate nel dibattito parlamentare. La sentenza si basa su prove che dimostrano come tali comunicazioni abbiano violato le norme sul segreto d’ufficio. La vicenda riguarda anche il modo in cui le informazioni hanno influenzato i confronti in Parlamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui