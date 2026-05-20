Delitto di Vasto | i RIS tornano in casa per ricostruire il dramma

I rilievi dei Ris sono tornati nell'abitazione coinvolta nel delitto di Vasto per effettuare nuove ricostruzioni. Gli agenti hanno esaminato il garage e il pianerottolo, raccogliendo elementi utili alle indagini. Si attende ora di capire come si integreranno i risultati dei rilievi con la confessione del padre, che ha fornito alcune dichiarazioni sulla notte dei fatti. La procura coordina ancora le indagini per chiarire le responsabilità e i moventi.

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? Domande chiave Cosa emergerà dai rilievi tecnici nel garage e sul pianerottolo?. Come si incroceranno le prove materiali con la confessione del padre?. Quali dettagli sulla dinamica dell'aggressione riveleranno i nuovi accertamenti?. Perché i tecnici devono ricostruire ogni movimento tra gli ambienti?.? In Breve Nuovi rilievi RIS il 20 maggio in casa, pianerottolo e garage.. Delitto avvenuto il 19 aprile con un'accetta nel garage di Vasto.. Antonio Sciorili trasferito dal carcere di Vasto alla struttura di Teramo.. Indagini mirano a incrociare confessioni con prove fisiche negli ambienti domestici.. I tecnici del RIS effettueranno domani, mercoledì 20 maggio, nuovi accertamenti presso l’abitazione di Vasto dove lo scorso 19 aprile Antonio Sciorili ha ucciso il figlio Andrea di 21 anni dopo un violento scontro familiare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Delitto di Vasto: i RIS tornano in casa per ricostruire il dramma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Canne al vento di Grazia Deledda | Audiolibro Parte 2 di 2 | Capolavoro della Letteratura Italiana Sullo stesso argomento Omicidio Sciorilli, nuovo sopralluogo dei Ris nell'abitazione di VastoNuovi accertamenti nell’abitazione di Vasto dove lo scorso 19 aprile Antonio Sciorili, funzionario Asl, ha ucciso il figlio Andrea, di 21 anni, al... Dopo il dramma a Crans-Montana, la notizia più bella: "Due pazienti tornano a casa"L'annuncio di Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare: dei cinque pazienti al Niguarda, due saranno dimessi entro Pasqua Entro Pasqua saranno... Il delitto di Vasto, il padre: 'Mio figlio mi minacciava con un coltello. L'uomo è accusato di omicidio volontario. #ANSA x.com Qualcun altro ha la sensazione che l'arc di Shawn che rivela di non essere un sensitivo per Jules si sia chiuso troppo in fretta? reddit Delitto di Garlasco, si apre un nuovo filone a Milano: i nomi nel mirinoMentre l’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi torna a occupare il centro della scena, un altro fronte si apre lontano dalla villetta di via Pascoli: nei post, nei video, nelle allusioni e nelle acc ... giornalelavoce.it Lo speciale di Sky TG24 sul delitto di GarlascoDalle bugie sulle tre telefonate a casa Poggi, fino al Dna: sono molti gli elementi che, per i pm di Pavia, provano che sia Sempio il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Allo stesso tempo, per ... tg24.sky.it