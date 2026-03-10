Dopo il dramma a Crans-Montana la notizia più bella | Due pazienti tornano a casa

Dopo il grave incidente a Crans-Montana, arriva una buona notizia: due pazienti ricoverati al Niguarda sono pronti a tornare a casa. Entro Pasqua saranno dimessi altri due persone che erano state colpite dalla strage di capodanno in Svizzera. La notizia è stata comunicata dall’ospedale, che ha confermato il miglioramento delle condizioni dei pazienti.

L'annuncio di Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare: dei cinque pazienti al Niguarda, due saranno dimessi entro Pasqua Entro Pasqua saranno dimessi altri due pazienti ricoverati al Niguarda in seguito alla strage di capodanno a Crans-Montana. Lo ha fatto sapere l'asseessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, a margine di un evento a Palazzo Marino. Attualmente sono cinque i pazienti ancora ricoverati nel nosocomio milanese: si tratta dei più gravi. "Probabilmente, nell'arco della prossima settimana, due pazienti addirittura andranno a casa, quindi la stragrande maggioranza di loro potranno trascorrere Pasqua a casa.