Omicidio Sciorilli nuovo sopralluogo dei Ris nell' abitazione di Vasto

Nella giornata di oggi, i Ris hanno effettuato un nuovo sopralluogo nell’abitazione di Vasto coinvolta nell'omicidio di Andrea Sciorilli, 21 anni, avvenuto il 19 aprile scorso. L’episodio si è verificato al termine di una lite familiare e ha coinvolto il padre, Antonio Sciorilli, funzionario dell'Asl. Le forze dell'ordine stanno analizzando gli elementi presenti nell’appartamento e raccogliendo eventuali prove che possano chiarire le dinamiche dell’evento.

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Nuovi accertamenti nell’abitazione di Vasto dove lo scorso 19 aprile Antonio Sciorili, funzionario Asl, ha ucciso il figlio Andrea, di 21 anni, al termine di una violenta lite familiare. Domani (mercoledì 20 maggio) i militari del Ris saranno a Vasto per nuovi accertamenti tecnici irripetibili. 🔗 Leggi su Chietitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Omicidio a Vasto, fermato il padre di Andrea SciorilliPescara, 20 aprile 2026 - Il papà di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto, è in stato di... Leggi anche: Vasto, omicidio di Andrea Sciorilli: fermato il padre Omicidio Vasto: i Ris tornano nella casa di Antonio SciorilliOmicidio a Vasto, i Ris tornano nella casa di Antonio Sciorilli, l'uomo che ha ucciso il figlio Andrea con un'accetta ... rete8.it Omicidio a Vasto, fermato il padre di Andrea Sciorilli. Probabile una lite familiare degenerataPescara, 20 aprile 2026 - Il papà di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto, è in stato di fermo. A confermare la notizia è l'avvocato ... quotidiano.net