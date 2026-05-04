Delitto di Garlasco | oltre ad Andrea Sempio saranno interrogati anche Marco Poggi e le gemelle Cappa
Nel caso del delitto di Garlasco, si tratta di un’indagine ancora aperta con nuovi sviluppi. Oltre all’indagato principale, Andrea Sempio, sono stati convocati per interrogatori Marco Poggi, fratello della vittima, e le gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi. Questi interrogatori si inseriscono nelle procedure in corso, senza ulteriori dettagli sulla durata o sui contenuti delle domande. La vicenda resta sotto attenta osservazione da parte degli inquirenti.
Nuovo colpo di scena nel caso del delitto di Garlasco: oltre ad Andrea Semio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, saranno interrogati come “persone informate sui fatti” anche Marco Poggi e le gemelle Cappa, rispettivamente fratello e cugine della vittima. Lo afferma il Tg1, secondo cui i carabinieri di Milano hanno notificato gli inviti a comparire ai diretti interessati. Non è chiaro se i tre verranno ascoltati il 6 maggio, giorno in cui Andrea Sempio è stato convocato in Procura. Garlasco: oltre a Sempio saranno interrogati anche Marco Poggi e le sorelle Cappa. Notificati dai Carabinieri di Milano gli inviti a comparire al fratello di Chiara Poggi e a Paola e Stefania Cappa.🔗 Leggi su Tpi.it
Delitto di Garlasco, foto di Andrea Sempio davanti alla casa di Chiara Poggi: indagano i carabinieri
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