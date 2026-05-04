Nel caso del delitto di Garlasco, si tratta di un’indagine ancora aperta con nuovi sviluppi. Oltre all’indagato principale, Andrea Sempio, sono stati convocati per interrogatori Marco Poggi, fratello della vittima, e le gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi. Questi interrogatori si inseriscono nelle procedure in corso, senza ulteriori dettagli sulla durata o sui contenuti delle domande. La vicenda resta sotto attenta osservazione da parte degli inquirenti.

Nuovo colpo di scena nel caso del delitto di Garlasco: oltre ad Andrea Semio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, saranno interrogati come “persone informate sui fatti” anche Marco Poggi e le gemelle Cappa, rispettivamente fratello e cugine della vittima. Lo afferma il Tg1, secondo cui i carabinieri di Milano hanno notificato gli inviti a comparire ai diretti interessati. Non è chiaro se i tre verranno ascoltati il 6 maggio, giorno in cui Andrea Sempio è stato convocato in Procura. Garlasco: oltre a Sempio saranno interrogati anche Marco Poggi e le sorelle Cappa. Notificati dai Carabinieri di Milano gli inviti a comparire al fratello di Chiara Poggi e a Paola e Stefania Cappa.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Delitto di Garlasco: oltre ad Andrea Sempio saranno interrogati anche Marco Poggi e le gemelle Cappa

Delitto di Garlasco, foto di Andrea Sempio davanti alla casa di Chiara Poggi: indagano i carabinieri

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Il delitto di #Garlasco, al Tg1 parla la legale di #Sempio: "la ragazza per cui aveva un’ossessione non era Chiara, è una barista. Valutiamo se chiamarla come teste". #Tg1 Giuseppe La Venia x.com